Exclusief voor abonnees Geschiedenis wijst uit: scoren in allereerste grote ronde geen evidentie 04 juli 2020

00u00 0

Schaars zijn ze, de latere Giro-, Tour- of Vueltawinnaars die in hun allereerste grote ronde al gelijk alles op een hoopje fietsten. Door de band genomen verloopt zo'n debuut met vallen en opstaan, leren en incasseren, overleven en (vaak lijdzaam) ondergaan. Meteen winnen, daar kwamen in de naoorloogse periode slechts zeven renners aan toe. De laatste die dat voor mekaar kreeg, was Bernard Hinault, in de Tour 1978. Sterker: het Franse fenomeen won zijn eerste víer grote rittenkoersen op rij, met voorts nog de Vuelta 1978, de Tour 1979 en de Giro 1980. Bij het grasduinen in de erelijsten van de voorbije dertig jaar stellen we vast dat liefst 17 van de 48 groterondewinnaars (35,4%) bij hun vuurdoop niet eens de finish haalden. Daarbij grote namen als Greg LeMond, Miguel Indurain, Marco Pantani, Alex Zülle, Abraham Olano, Jan Ullrich, Ivan Basso, Bradley Wiggins, Alejandro Valverde en Tom Dumoulin. Amper vier renners (8,3%) finishten in hun eerste grote ronde in de top tien van het eindklassement: Pavel Tonkov (7de in Giro 1992), Stefano Garzelli (9de in Giro 1997), Roberto Heras (5de in Vuelta 1997) en Andy Schleck, die met zijn tweede plaats in de Giro 2007 veruit voor het fraaiste debuut van de afgelopen drie decennia tekende. Niet meer dan drie renners (6,2%) konden meteen een etappe winnen, slechts twee (4,1%) staken een nevenklassement op zak. Puur statistisch heeft Remco Evenepoel de geschiedenis dus tegen. Scoren in je allereerste grote ronde is absoluut geen evidentie. Maar hij kan het ook als een enorme uitdaging bekijken. Tradities zijn er om gebroken te worden. Toch? (JDK)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen