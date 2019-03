Gescheiden? Voortaan kan je opnieuw 'ongehuwd' worden 21 maart 2019

00u00 0

Wie gescheiden is, kan binnenkort zijn of haar burgerlijke staat weer laten aanpassen naar 'ongehuwd'. Nu staat op een aantal officiële documenten dat je gescheiden bent, vaak met de naam van je ex en scheidingsdatum erbij - ook ligt de breuk al vele jaren achter je. "Voor sommige mensen is het pijnlijk om daar telkens weer mee geconfronteerd te worden", zegt N-VA-Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh. "Het gaat bijvoorbeeld om een uittreksel uit het rijksregister en om documenten die je soms aan je werkgever moet bezorgen. Niet iedereen vindt het fijn dat die al die details kent. Binnenkort kunnen mensen daarom vragen om 'uit de echt gescheiden' te vervangen door 'ongehuwd'", aldus Van Vaerenbergh, die het voorstel mee uitwerkte. "Tenzij de oude term strikt noodzakelijk is voor de goede werking." Ook weduwes of weduwnaren kunnen kiezen om opnieuw als 'ongehuwd' door het leven te gaan. "Maar het blijft een keuze, want sommigen willen die titel wel behouden tegenover hun overleden man of vrouw", benadrukt Van Vaerenbergh. Het voorstel kreeg een ruime meerderheid achter zich. Enkel CD&V stemde tegen. (ARA)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen