Gescheiden vader verloor net als 50.000 andere Belgen alle contact met z'n kind: "Ik begin haar stem te vergeten" Astrid Roelandt

25 april 2018

00u00

Bron: De Krant 47 De Krant Ze zijn naar schatting met 50.000 in ons land: de ouders die na een relatiebreuk ook het contact met hun kinderen verliezen. Soms staat een ex in de weg, soms houden kinderen zelf de boot af. Wim heeft al 3 jaar geen contact meer met zijn dochter. Vandaag, op de Dag van de Ouderverstoting, doet hij zijn verhaal.

Een mama of papa die geen contact meer heeft met haar of zijn kinderen: zo kennen we er allemaal wel één. En zelfs als is het maar van ver, het verdriet en de onmacht sijpelen vaak via onze Facebooktijdslijn naar binnen. Enkele weken geleden las ik daar een open brief van Aalstenaar Wim (44) aan zijn 18-jarige dochter Laura*. Ooit zijn zonnetje in huis, een tikkeltje verwend, maar papa kon nu eenmaal niet aan haar charmes weerstaan. Vandaag zien ze elkaar niet meer. Al drie jaar niet. Als het mooi weer is, post hij foto's van gezellige barbecues bij hem thuis. Maar Laura komt niet naar de barbecue. Misschien is ze intussen zelfs vastberaden vegetariër - hij heeft er het raden naar.

Gelukkig samen

