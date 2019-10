Geruststellende toon lijkt ongepast: ontsnapte Belgische IS-vrouwen blijven spoorloos Guy Van Vlierden

15 oktober 2019

00u00

Bron: Het Laatste Nieuws 3 De Krant Er is nog geen duidelijkheid over het lot van de Belgische vrouwen die dit weekend weggeraakt zijn uit een IS-gevangenenkamp. Maar specialisten hebben twijfels bij de geruststellende toon die onze regering aanslaat. En Amerikaanse plannen om de vijftig gevaarlijkste mannen naar Irak te evacueren, blijken inmiddels mislukt.

Niemand lijkt met zekerheid te weten waar de vrouwen zijn die in het kamp van Ain Issa in Syrië zaten. Toen de Koerdische bewakers daar zondag werden verdreven door pro-Turkse troepen, ontsnapten er bijna achthonderd vrouwen die hebben behoord tot IS. Dat geldt ook voor de Antwerpse weduwen Tatiana Wielandt (27) en Bouchra Abouallal (26) - van wie ons gisteren nog eens werd bevestigd dat ze zeker niet meer in het kamp verblijven - en Fatima B. (24) uit Borgerhout, die al een dag eerder zou zijn ontsnapt.

Terug naar IS voor eten

De Belgische regering sust dat het maar om vrouwen gaat. "Er zitten geen foreign terrorist fighters in dat kamp", zo sprak justitieminister Koen Geens (CD&V). Maar daarmee gaat hij lijnrecht in tegen de risico-analyse van zijn eigen OCAD, dat ook vrouwelijke IS'ers als foreign terrorist fighters beschouwt. Een Antwerpse Syriëstrijder die zit opgesloten in Irak, verklaarde tijdens zijn verhoren dat IS ook Vlaamse vrouwen heeft getraind om aanslagen in het Westen te plegen. Hij vernoemde er twee die nu allebei vastzitten in het kamp van Al-Hol - en van wie er één de zus is van een vrouw die nu is ontsnapt.

Specialisten spreken Geens ook tegen wanneer hij beweert dat ontsnapte IS'ers nog maar moeilijk in Europa kunnen geraken. Interpol heeft pas nog gemeld dat er afgelopen zomer meer dan tien zijn onderschept op de Middellandse Zee en in juli zijn er twee families van beruchte Franse jihadisten op hun terugweg in Turkije betrapt. Voldoende om professor Rik Coolsaet en terreurexpert Thomas Renard van het Egmontinstituut te laten waarschuwen dat het "realistisch" is dat er ook zulke pogingen onopgemerkt blijven.

Volgens Marion van San, een onderzoekster die contact had met de vrouwen die uit Ain Issa zijn ontsnapt, hebben zij zich alle drie wel zozeer afgekeerd van IS, dat ze geen onmiddellijk risico vormen. "Maar ik heb ook al vrouwen gesproken die IS volledig afgezworen hadden, maar door de uitzichtloze toestand in de kampen begonnen te zeggen: 'Als IS ons eten geeft, dan moeten we misschien toch maar terug naar daar.' Vrouwen die fysiek en mentaal aan de grond zitten, zijn gemakkelijk te beïnvloeden en te misbruiken."

859 gevangenen weg

In de kampen van Al-Hol en Roj, waar een dertigtal Belgische vrouwen verblijven, was het gisteren relatief rustig. Maar ook daar blijft de vrees voor een uitbraak bestaan.

Op sociale media roepen IS'ers de vrouwen daar op om hun "koffers klaar te houden" en rondom Al-Hol zijn pamfletten verspreid waarin omwonenden afgedreigd worden. "Help onze zusters bij hun ontsnapping of we komen jullie afslachten", zo staat er te lezen. Gisteren pleegde IS ook een aanslag in het stadje Al-Hol. Dat ligt nog geen halve kilometer van het kamp en wellicht wou de terreurgroep tonen hoe dichtbij ze wel zit. Ook over het lot van de Belgische mannen die bij IS gestreden hebben en door de Koerden opgepakt zijn, is er weinig duidelijkheid. Zo zijn er minstens zeventien, verspreid over gevangenissen in heel het noorden van Syrië. Uit één daarvan - ten westen van de grensstad Qamishli - zijn vrijdag vijf IS'ers ontsnapt. Maar over hun identiteit geraakte er nog niets bekend.

Er zijn ook al beelden verschenen van een gevangenis in Tal Abyad, waar 859 IS'ers zouden hebben gezeten. Toen Turkse soldaten daar binnenvielen, vonden ze daar niemand terug. Maar of het klopt dat de Koerden daar de poorten hebben opengezet, zoals de Turken beweren, staat nog niet vast. De Koerden zouden immers ook gevangenen hebben verplaatst naar locaties verder van de Turkse grens.

Plan VS mislukt

De Amerikaanse autoriteiten hadden plannen om een vijftigtal IS'ers van bij de Koerden weg te halen en in veiligheid te brengen in buurland Irak. Het zou gaan om de IS'ers die als de gevaarlijksten worden beschouwd. Dat overbrengen naar Irak is echter alleen maar gelukt met twee Britten die tot de 'Beatles' behoorden - de wrede kliek die gijzelaars zoals de Amerikaanse journalist James Foley heeft onthoofd. Toen Amerikaanse soldaten het voorbije weekend ook de rest wilden ophalen, werd hen dat door de Koerden geweigerd, zo meldt 'The New York Times'.