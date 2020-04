Geruchtenmolen over dood Kim Jong-un draait volop Redactie

25 april 2020

Kim Jong-un (36), de Noord-Koreaanse leider, heeft er de laatste jaren een gewoonte van gemaakt om zich geregeld in het openbaar te tonen. Maar de voorbije week was hij spoorloos. Elke dag nemen de geruchten toe dat hij overleden zou zijn.

Er is een datum die Kim Jong-un nooit onopgemerkt voorbij laat gaan. Op 15 april viert hij jaarlijks de verjaardag van zijn grootvader Kim Il-sung, de grondlegger van het huidige regime in zijn land. Dit jaar was hij niet aanwezig in het mausoleum waar de herdenking plaatsvond. "Dat Kim Jong-un daar niet was, is zo goed als blasfemie", zegt Cheong Seong-chang, directeur Noord-Koreastudies aan het Sejong-instituut in Zuid-Korea in 'The New York Times'.

Hartoperatie

Geen wonder dat de geruchten over een zware operatie, ziekte of misschien wel de dood opnieuw welig tieren. Zo raakte via de nieuwswebsite 'Daily NK' bekend dat de Noord-Koreaanse leider een hartoperatie onderging. Dat Jong-un nét afwezig was op de belangrijkste herdenkingsdag in zijn land, zorgde ervoor dat de theorie van een slechte revalidatie al snel de ronde deed.

Bovendien pakte Noord-Korea niet uit met het nieuws dat het opnieuw raketten afvuurde als test. Normaal verschijnen er enkele uren na de lancering foto's van een trotse Noord-Koreaanse leider. En toen CNN daarnaast berichtte dat de Amerikaanse veiligheidsdiensten de situatie van heel nabij volgden en dat Jong-un in "grave danger" was, gaf dat de geruchten nog eens extra zuurstof. De Noord-Koreaanse media doen ondertussen alsof er niets aan de hand is. Ze publiceren oude statements van hun leider over de economische toestand van het land.

Ook in 2014 verdween Kim Jong-un al eens van het toneel, om nadien al mankend weer op te duiken. Volgens Zuid-Koreaanse media was hij toen aan een cyste geopereerd.

Noch in de VS, noch in Zuid-Korea wordt het nieuws over de dood van Kim Jong-un intussen bevestigd. Wat dat betekent, is koffiedik kijken. Remco Breuker, een Nederlandse Noord-Koreakenner, liet op Twitter verstaan dat zijn contacten in het land alleszins van niets weten. "Maar het kan zijn dat we pas binnen enkele dagen bevestiging krijgen.”