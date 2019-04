Exclusief voor abonnees Gertje stopt Welkom in het weekend 06 april 2019

Tuurlijk mag Gertje stoppen. Velen hadden het in zijn plaats al vroeger gedaan, om te gaan dobberen op die boot. Maar wat me bijblijft, is met welk gemak die ene zin passeerde. "Ik wil daar niet oud en versleten zitten, het mag niet zielig worden." Het geknik was instemmend, het verklaringsmodel klópte. Nochtans, als je er even over nadenkt: is dat zielig, een oude man met een hond? Ten tijde van Nonkel Bob mocht dat nog, doch vandaag zijn er op Ketnet geen nonkels meer: iedereen heeft een grotebroerfactor en een piekjeskapsel. Ook in andere sectoren, weg van het amusement, zie je dat het 'fris' moet blijven. Start-ups, jonge beloften: allemaal de piek tegemoet, maar daarna niet te lang twijfelen met de euthanasie-aanvraag van je succes. Een slimme meid stopt op tijd.

