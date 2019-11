Exclusief voor abonnees Gert maakt zijn opvolger bekend tijdens première Samsonshow 14 november 2019

'Zwaai zwaai', zo heet de allerlaatste single van Samson & Gert. In de bijhorende clip, die gisteren in de Stadsschouwburg van Mechelen opgenomen werd, zwaaien Gert, de burgemeester, Alberto, Van Leemhuyzen en - na een lange afwezigheid - Octaaf De Bolle hun fans dan ook letterlijk uit. Nostalgie, maar ook dankbaarheid, noteerden we bij de drie Walters (De Donder, Baele en Van de Velde) en Koen Crucke. Die laatste had ook een beetje een wrang gevoel. "Want dit is echt een periode afsluiten. De afscheidsshows komen er nog aan, maar daarna weten we niet wat er met ons gebeurt."

