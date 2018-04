Gert en James zijn terug Redactie

23 april 2018

Het dek van de Evanna aan het MAS is geschrobd en de kajuiten liggen er weer piekfijn bij: het nieuwe seizoen van 'Gert Late Night' kan vanavond starten. Deze week scheept ook Leah Thys in bij Gert Verhulst en James Cooke. De actrice is vooral bekend als Marianne in 'Thuis', maar zal ook vertellen over haar theaterkomedie 'Heel geestig', over waarzeggerij. Thys speelt daarin met haar 'Thuis'-collega's Wim Stevens (Tom) en Myriam Bronzwaar (Julia). Ook Dina Tersago komt logeren op de boot van Gert. De ex-Miss België startte afgelopen weekend de opnamen van het gloednieuwe VTM-programma 'Mijn Pop-uprechtbank', waarin een rechter problemen zal proberen op te lossen. De derde invité is Jean-Jacques De Gucht. De politicus maakte vier maanden geleden bekend dat zijn huwelijk na vijf jaar op de klippen is gelopen.

