Gert en James wagen zich aan botox 04 september 2018

Gert Verhulst en James Cooke meerden gisteravond met de Evanna weer aan in Antwerpen voor een nieuw seizoen van hun talkshow 'Gert Late Night'. Omdat ze extra 'strak' aan hun eerste uitzending wilden beginnen, gingen ze op bezoek bij een schoonheidsspecialist. "Vandaag halen we één van de grootste taboes uit de BV-wereld uit de taboesfeer. Wij gaan botox laten inspuiten in ons voorhoofd!", vertelde Gert vastberaden. Met alle pijntjes inbegrepen, dat wel. (SD)

