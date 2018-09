Gert De Mangeleer opent nieuwe zaak in Brugge 01 september 2018

00u00 0

In het voorjaar van 2019 opent Gert De Mangeleer (41) een nieuw restaurant in hartje Brugge. Het oog van de driesterrenchef en zijn zakenpartner Joachim Boudens is gevallen op een zaak op het vernieuwde plein 't Zand. Zoals bekend sluit De Mangeleer eind dit jaar de deuren van Hertog Jan in Zedelgem. Zijn tweede restaurant L.E.S.S., dat zich nu in de Brugse deelgemeente Sint-Michiels bevindt, wil hij dan verhuizen naar de Brugse binnenstad. "Ik blijf me concentreren op de culinaire keuken", zegt De Mangeleer, die de nieuwe zaak L.E.S.S. by Hertog Jan zal noemen. "Het is de bedoeling dat mensen er van 's morgens tot 's avonds kunnen binnenlopen en er iets kunnen eten. Het wordt een wereldkeuken, met invloeden die ik tijdens mijn vele reizen heb geabsorbeerd. Het is iets totaal nieuws, waar we erg in geloven."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN