Gert De Mangeleer helpt menu van uw huwelijk te maken 06 juni 2019

Driesterrenrestaurant Hertog Jan is terug - of toch voor wie huwelijksplannen heeft. Anderhalf jaar na de sluiting van de zaak toveren chef Gert De Mangeleer en zakenpartner Joachim Boudens het pand nu om tot feestzaal, onder meer voor huwelijken. Het duo gaat daarvoor in zee met traiteur Atelier Ducheyne uit Brugge. Je kan kiezen uit twee formules, klinkt het daar. "Ofwel hou je het simpel en staan wij in voor het gastronomische luik van het feest, ofwel ga je voor de luxeformule. Dan kiest Gert De Mangeleer mee de gerechten en zorgt Joachim Boudens voor bijpassende wijnen."

