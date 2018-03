Gers Pardoel raakt ernstig verbrand in Lotto Arena 20 maart 2018

Gers Pardoel (36) gaf afgelopen weekend twee uitverkochte shows in de Antwerpse Lotto Arena. Maar tijdens zijn optreden van zondag ging het fout. De zanger liep derdegraads brandwonden op door het vuurwerk dat afging op het podium. "Tijdens een aantal liedjes van de show was er vuurwerk voorzien", vertelde hij aan MNM. "Iemand drukte echter op een verkeerd moment op de knop en het vuurwerk ging af. De vlam ging door m'n shirt. Ik ben verbrand aan mijn elleboog en aan mijn rechterflank, dus ik ga nog even naar de dokter. Maar verder was het wel een leuke show, hoor." Toch moest Gers backstage op zijn positieven komen. "Ik ben even een theetje gaan drinken om te bekomen. Toen zag ik dat er een heel gat in mijn shirt was gebrand." Intussen nam zijn muzikale gast Bart Peeters het even over. Na korte tijd keerde Pardoel terug om zijn show te hervatten. (DBJ)

