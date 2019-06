Exclusief voor abonnees Geroddel over triootje leidt tot brandstichting 07 juni 2019

Een man die zo boos was op zijn garagist - die over hem had rondgebazuind dat hij een triootje had gehad - besloot in april vorig jaar brand te stichten in diens garage in Lichtervelde. De 30-jarige Gentenaar riskeert 2 jaar cel. De brand werd opgemerkt door twee toevallige voorbijgangers. Bij aankomst van de brandweer stonden twee auto's in lichterlaaie. De wagens brandden volledig uit en ook twee andere voertuigen raakten zwaar beschadigd. Het onderzoek bracht de speurders al snel bij Arash R. (30). Hij was ooit een goede vriend van de garagist maar was na de roddels met hem in onmin geraakt. "Mijn cliënt was op zijn tenen getrapt en trok samen met de andere beklaagde naar de garage om brand te stichten", pleitte zijn advocaat Thibaud Delva. (SDVO)

