Gerkens: "Tegengoals na onze corners: dat mag niet" 11 mei 2018

00u00 0

Een hoekschop krijgen en tien seconden later een tegentreffer slikken: het overkwam Anderlecht twee keer - ongezien. "Dat zou niet mogen", verwoordde de verrassend op de bank gestarte Pieter Gerkens het algemene gevoel bij de landskampioen. "Bij die fases hebben we fouten gemaakt, ook al heeft Standard snelle mannen voorin. Bij die eerste goal kwam ik nog dichtbij na een spurt van zestig meter. Ik leek net op tijd om Edmilson af te houden, maar de bal ging onder mijn bil door. Brute pech." Voorts was Gerkens niet blind voor de gemiste kansen: "Dat is al een heel seizoen een probleem. We hadden altijd moeten winnen." (PJC)