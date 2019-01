Gerkens fit, Trebel niet 25 januari 2019

00u00 0

Pech voor Fred Rutten. Behoudens een miraculeuze ommekeer kan de Anderlecht-coach ook tegen Eupen geen beroep doen op zijn aanvoerder. Normaal gezien zou Trebel (knie) gisteren de trainingen hervatten, maar hij ondervond nog te veel hinder, wat maakt dat spelen dit weekend uitgesloten lijkt. Ook voor Bornauw (knie) komt de partij in principe te vroeg. Op Gerkens kan Rutten wel rekenen. De middenvelder moest zondag in Gent nog gewisseld worden na een kniestoot, nu is hij hersteld. Dimata (knie) blijft een vraagteken. (PJC)