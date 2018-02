Gerkens (22) mag het weer komen uitleggen 17 februari 2018

Teodorczyk vroeg zonder dralen naar de bus, Obradovic schuddebolde, anderen moffelden een broodje weg en keerden hun hoofd. Spajic wimpelde ons af en wees naar hem. Pieter Gerkens (22) mocht het weer komen uitleggen aan de pers (en de fans). De jonge middenvelder is stilaan de enige met nog wat zin voor verantwoordelijkheid. De rest verschuilt zich. Radio, tv, geschreven pers, Nederlands- en Franstalig, hij stond ze dan maar allemaal te woord. Zuchtend en jammerend, maar hij deed het wel. "We hadden niet de veerkracht om het om te draaien", sprak Gerkens. "Als we achter komen, hebben we moeite om verticaal de ruimte te vinden. In die laatste 20 meter moeten we echt wel meer creëren. Het is al de zoveelste keer dat we amper aan kansen komen. De keeper van STVV heeft nauwelijks iets moeten pakken. Het ligt aan ons. Het is niet dat we de kansen missen. We brengen te weinig. We zeggen intussen al een paar weken dat het de volgende keer moet lukken, maar we pikken de draad niet op. Het is stilaan vijf voor twaalf."

