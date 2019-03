Gerits over de pop van Pozuelo: "onaanvaardbaar" 19 maart 2019

Racing Genk distantieert zich van het groepje fans dat zondagavond een pop met een shirt van Pozuelo opknoopte aan de Gaverbeek. "Dit past niet bij de waarden van onze club", vertelde algemeen directeur Erik Gerits gisteren. "Dit is absoluut onaanvaardbaar. Wij bekijken samen met de politie of we de dader of daders kunnen identificeren. Als dat zo is, dan zal er tegen hem of hen een proces-verbaal worden opgemaakt." (KDZ)