Gerets: "Marseille is de ploeg in vorm" 16 mei 2018

Het palmares van Raymond Goethals kon hij er niet evenaren, toch heeft ook Eric Gerets nog een naam als een klok in Marseille. "Ik vind het fantastisch dat ze nog eens in een Europese finale geraakt zijn", aldus 'De Leeuw', die Marseille in het seizoen 2007 van een degradatieplaats naar de Champions League bracht. "Vorig jaar ben ik nog de aftrap gaan geven van een competitiematch tegen Nice. Ze ontvangen mij nog altijd met open armen. De ploeg valt natuurlijk niet meer te vergelijken met de spelers die ik destijds onder mijn hoede had. Op de flank leunen Thauvin en Payet dicht bij de Europese top aan. Ook de kwaliteiten van middenvelder Luiz Gustavo vallen niet te onderschatten, hij brengt broodnodige stabiliteit. Het is een goed uitgebalanceerd elftal en ze zullen vanavond niet veel extra motivatie nodig hebben. Wees maar zeker dat ze de ploeg in vorm zijn." Zelf zakt Gerets niet naar Lyon af. "Maar ik ga zeker supporteren vanuit mijn zetel", besluit hij. (MGA)

