02 juli 2019

Ik herken de frustratie van de kleuterjuffen in de 'Brief van de dag' volledig

('Plaatsen gereserveerd maar

kleuters konden niet op de trein',

krant van gisteren).

Op 7 maart vertrokken wij, samen

met de kinderen en de kleinkinderen,

tien personen in totaal, voor een

verlengd weekend naar Parijs. Ook

wij hadden zowel voor de heen- als

voor de terugreis gereserveerde

plaatsen (uiteraard met supplement).

Bij het opstappen in Brussel-Zuid

bleken onze plaatsen ingenomen

door anderen. Gelukkig was er een

treinbegeleider die het probleem

wou oplossen en ons plaatsen

bezorgde in eerste klas waar toch

bijna niemand zat.

Op de terugreis was het nog erger,

geen plaats op de genummerde

plaatsen die wij hadden gereserveerd

en niemand die plaats wou maken.

De treinbegeleider (eentalig Frans)

zag daar geen graten in, hij vond dat

wij onze plan maar moesten trekken.

Een mail naar de NMBS werd zelfs

niet beantwoord.

Frans De Vleeschauwer

