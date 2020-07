Exclusief voor abonnees Gerepatrieerde IS-weduwen meteen naar gevangenis 02 juli 2020

De Antwerpse IS-weduwen Tatiana Wielandt (27), Bouchra Abouallal (27) en Nadia Baghouri (28) zijn gisteren vanuit Turkije naar ons land teruggehaald. Ze werden meteen na hun aankomst naar de gevangenis overgebracht. De schoonzussen Wielandt en Abouallal zijn allebei al definitief tot vijf jaar cel veroordeeld, terwijl Baghouri nog verzet kan aantekenen tegen de 40 maanden die zij bij verstek opliep. De vrouwen zaten alle drie gevangen bij de Syrische Koerden na een jarenlang verblijf bij de Islamitische Staat. Wielandt en Abouallal konden in oktober ontsnappen en naar Turkije vluchten. Baghouri zou in maart vanuit Syrië zijn ontsnapt en is pas recent in Turkije geraakt. Omdat Turkije buitenlandse IS'ers uitwijst, had België weinig andere keuze dan hun terugkeer te aanvaarden. De zes kinderen die ze bij zich hadden, zijn gehospitaliseerd voor een medisch onderzoek. Daarna beslist een jeugdrechter over hun lot. (GVV)

