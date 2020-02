Exclusief voor abonnees Gerenoveerde Beurs krijgt biertempel 20 februari 2020

00u00 0

De Beurs van Brussel, die al jaren leeg staat, krijgt een grondige renovatie en zal in de lente van 2023 openen voor het grote publiek. Blikvanger wordt de 'Belgian Beer World', een belevingscentrum over de Belgische biercultuur waarvoor meer dan 100 brouwers de krachten bundelen. Er komt een panoramisch dakterras met een bar en een groot deel van de centrale hal wordt voorzien voor een restaurant en ontmoetings- en vergaderruimtes. Ook komen er extra ingangen aan elke zijde van het gebouw, dat in 2010 in handen van de stad kwam. Met de renovatie is een budget van 36 miljoen euro gemoeid.