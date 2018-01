Gered na 100 dagen dobberen op zee 00u00 0

Dat het niet echt verstandig is de Stille Oceaan over te steken zonder motor of communicatieapparatuur aan boord, heeft een Australische man aan den lijve ondervonden. Na honderd dagen eenzaam op zee te hebben gedobberd, werd hij vorig weekend door de Amerikaanse kustwacht gered nabij Hawaï. De man van 62 was met zijn zelfgemaakte, 9 meter lange boot onderweg van Panama naar Australië: een tocht van zo'n 14.000 kilometer. Door de hevige wind week hij - zonder motor, degelijke zeilen of communicatiemiddelen - echter van zijn koers af. Hij slaagde er vervolgens niet in zelfstandig een haven te bereiken. (SPK)

