Gerechtstolken halen opnieuw uit naar Geens 23 maart 2018

De gerechtstolken zijn boos op minister van Justitie Koen Geens (CD&V), omdat die een "goednieuwsshow" houdt over het budget van zijn departement, terwijl de tolken naar eigen zeggen te laat worden betaald en hun ereloon al sinds 2013 niet meer is geïndexeerd. "Als de beleidsverantwoordelijken willen dat vertalingen in strafzaken kwaliteitsvol zijn en dat er correct getolkt wordt, dan moet Justitie haar tolken en vertalers correct en tijdig betalen én jaarlijks de vergoedingen indexeren zoals wettelijk voorzien", klinkt het bij de Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken. De problemen zijn niet nieuw: in 2014 legde een deel van de tolken het werk al eens neer, in 2016 dreigden ze opnieuw met actie. "Maar minister Geens heeft nog steeds geen oplossing gevonden." (KAV)

