Gerechtsdeurwaarder steelt 11.240 euro 02 mei 2018

Een 62-jarige gerechtsdeurwaarder wordt vervolgd omdat hij 11.240 euro achterhield en op persoonlijke rekeningen stortte. De feiten kwamen aan het licht door de fusie van alle gerechtsdeurwaarders uit de verschillende arrondissementen in de provincie Antwerpen. De man riskeert een celstraf van zes maanden en een boete van 275 euro. "Hij stond in voor het beheer van een veilingzaal", vertelt z'n advocaat. "Enkele kosten werden vergoed, maar niet alles. En die liepen hoog op. Mijn cliënt vond dat hij hier recht op had", aldus meester Frédéric Thiebaut. Hij vroeg de vrijspraak. "Mijn cliënt wil graag een blanco strafblad behouden. Onder meer omdat zijn dochter emigreert naar Canada. Als hij haar wil bezoeken, heeft hij een visum nodig en dat is anders niet makkelijk meer te krijgen." (TVDZM)

