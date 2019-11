Exclusief voor abonnees Gerechtelijke politie heeft 800 speurders te weinig 09 november 2019

De federale gerechtelijke politie heeft 800 speurders te weinig. Dat zegt de nieuwe directeur van de federale gerechtelijke politie, Eric Snoeck. Oorzaak is een tekort van 200 miljoen euro. De politiebaas wil meer speurders inzetten op de strijd tegen corruptie, georganiseerde misdaad en mensenhandel. Hij wil daarvoor dringend personeel vrijmaken, "want als er leegtes zijn, zal de georganiseerde misdaad het daar overnemen". Na de aanslagen in Brussel en Zaventem lag de focus van de gerechtelijke politie vooral op terreuronderzoek. Daardoor moesten de speurders andere dossiers soms laten liggen, wat sommige criminele milieus in de kaart speelde. (SRB)

