Gerechtelijk onderzoek naar Tom Meeuws 29 maart 2018

De positie van Tom Meeuws bij de Antwerpse sp.a wordt steeds benarder. Net op de dag dat de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen werd voorgesteld - met Jinnih Beels op de eerste en Meeuws op de tweede plek - lekte uit dat het parket een onderzoek is gestart naar mogelijk geknoei met facturen. Het dossier werd al in februari geopend na een aangifte van De Lijn, de gewezen werkgever van Meeuws. Begin dit jaar raakte bekend dat hij in 2015 ontslagen werd als directeur bij de vervoermaatschappij, nadat hij een opdracht van 664.000 euro had toegekend zonder aanbesteding. Intussen bereidt Meeuws zélf een klacht voor tegen De Lijn.