Gerecht vermoedt nu toch terreur in Utrecht 20 maart 2019

In het onderzoek naar de schietpartij op een tram in Utrecht houdt het gerecht nu toch rekening met een terroristisch motief. Er is geen verband tussen dader Gökmen Tanis (36) en de slachtoffers. In de vluchtauto werd ook een briefje gevonden dat op een terroristisch motief wijst.