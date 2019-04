Exclusief voor abonnees Gerecht verbiedt mama die zoontje vergiftigde alle contact met kinderen 20 april 2019

De raadkamer in Brugge heeft een 28-jarige moeder uit het West-Vlaamse Eernegem een contactverbod met kinderen opgelegd. Jessica G. zat bijna een jaar in voorhechtenis voor poging tot gifmoord op haar 3-jarige zoontje en werd gisteren voorwaardelijk vrijgelaten. De kleuter werd op 13 juli vorig jaar in zeer kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De dokters troffen in z'n urine een hoge dosis tramadol aan - een sterk pijnstillend middel. De moeder bekende dat ze het middel toediende aan haar zoontje. Jessica G. wilde het kind laten opnemen in het Zeepreventorium in De Haan, maar haar man vond dat te duur, zei ze. Later kwam ze terug op die bekentenis. Het contactverbod voor de vrouw geldt voor haar vijf kinderen, maar ook voor elk ander kind. Later zal ze zich nog voor de rechter moeten verantwoorden. (SDVO)

