Gerecht valt binnen bij Voedselagentschap 02 juli 2018

Het Brusselse gerecht voert een onderzoek naar het Federaal Voedselagentschap. Op 29 mei vond er een huiszoeking plaats op de kantoren van het FAVV, waarbij computers in beslag werden genomen, net als de gsm van de directeur-generaal van de controleafdeling. De actie kaderde in het fipronilschandaal van vorige zomer. Op 7 juni is er ook een onderzoek gestart in het kader van de Veviba-zaak door het Luikse gerecht. De speurders viseren een medewerker die in 2016 het agentschap verliet, het jaar waarin de Kosovaarse overheid meldde dat er bedorven vlees was geleverd. (KAV)