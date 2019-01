Gerecht onderzoekt of dodelijke brand in Frans skioord aangestoken is 26 januari 2019

In Frankrijk sluit het gerecht niet uit dat de brand van afgelopen zondag in een appartement in het skioord Courchevel aangestoken is. "De criminele piste wordt serieus onderzocht", zei de procureur van Albertville gisteren. Bij de brand in het centrum van Courchevel kwamen twee seizoensarbeiders om het leven. "We hebben momenteel nog geen elementen die ons toelaten om mogelijke daders te identificeren", aldus de procureur. Het Franse gerecht had gisteren een vergadering met de families van de slachtoffers.