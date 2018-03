Gerecht neemt FAVV-rapport over Veviba in beslag 17 maart 2018

De procureur-generaal van Luik heeft het rapport van het Voedselagentschap (FAVV) over de controles bij vleesbedrijf Veviba in beslag genomen. De magistraat wil het rapport onderzoeken voor het aan het parlement wordt overgemaakt. Hij vreest immers voor het geheim van het onderzoek. De procureur heeft wel beloofd dat het onderzoek "zo snel mogelijk" zal gebeuren, zo meldt het kabinet van bevoegd minister Denis Ducarme (MR). Het parlement zou het rapport "in de loop van volgende week" krijgen. Oppositiepartij sp.a. eist echter dat het rapport dit weekend vrijgegeven wordt. Anders moet er een parlementaire onderzoekscommissie komen, klinkt het.