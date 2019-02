Gerecht hoopt luik 'matchfixing' "eerstdaags" af te ronden 22 februari 2019

Adjunct-federaal procureur Eric Bisschop wil "eerstdaags" landen met het deel 'matchfixing' in het onderzoek naar het voetbalschandaal. Dat zei hij gisteren in 'Terzake'. Dat zou alvast zeer goed nieuws zijn voor de Belgische voetbalbond. Die voert momenteel haar eigen onderzoek, maar zit niet ruim in de middelen. Als het gerecht zijn bevindingen openbaar zou maken, zou de bond in één klap een stuk verder staan. "Het luik matchfixing is veel minder ruim dan het financiële onderzoek", aldus Bisschop.

