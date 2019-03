Gerecht deelt onderzoek matchfixing eindelijk met voetbalbond 15 maart 2019

Het onderzoek naar matchfixing in de degradatiestrijd van vorig seizoen is in een finale fase beland, zo laat de voetbalbond weten. Het federaal parket heeft gisteren 35 stukken uit het gerechtelijk onderzoek overgedragen aan de KBVB, met de focus op de wedstrijden KV Mechelen-Waasland-Beveren en Eupen-Moeskroen. Ebe Verhaegen, onderzoekscoördinator bij de bond, maakte ook serieus werk van z'n eigen dossier: meer dan 130 personen - spelers, makelaars, bestuurders, trainers en het volledige scheidsrechterskorps van 1A en 1B - zijn verhoord. De bevindingen van dat onderzoek zullen nu afgetoetst worden aan die uit het gerechtelijk dossier. (NVK/BF)