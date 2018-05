Gerecht buigt zich over antisemitische handboeken 30 mei 2018

Het gerecht gaat zich buigen over het dossier rond antisemitische en homofobe handboeken van het Islamitisch en Cultureel Centrum van België. Daarmee is de Nationale Veiligheidsraad maandag akkoord gegaan, meldt 'La Libre Belgique'. In de handboeken die de school - die afhangt van het Islamitisch en Cultureel Centrum van België - gebruikte, zou voorts ook gepleit worden voor de jihad. Volgens het OCAD, het orgaan voor de terreurdreiging, werden de boeken jarenlang gebruikt, tot het schooljaar 2016-2017. De Nationale Veiligheidsraad concludeerde dat de bestuurlijke macht - van de gemeenten tot en met minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon - niet over dezelfde onderzoeksmogelijkheden beschikt als het gerecht. Het is volgens de raad dan ook niet wenselijk om Jambon of de stad Brussel te laten beslissen om de school te sluiten, zonder een onderzoek te voeren.

HLN