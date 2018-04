Gerecht beschouwt Antwerpse hooligans als privémilitie 27 april 2018

00u00 0

De Antwerpse procureur heeft een bazooka ingezet tegen de hooligans van Antwerp en Beerschot-Wilrijk. Hij beschouwt de harde supporterskernen als verboden privémilities die zijn opgericht om geweld te plegen tegen andere personen of de politie. Veertien hooligans zijn gearresteerd. Zij zouden hebben deelgenomen aan zogenaamde free fights. Dat zijn vooraf afgesproken gevechten tussen rivaliserende groepen op een afgelegen plek. De politie had info over free fights gevonden op de gsm's van Antwerp-hooligans die in een eerder onderzoek waren opgepakt. Dat leverde afspraken, foto's en filmpjes op over diverse gevechten, waarbij ook hooligans van AA Gent, Club Brugge, Racing Genk en Standard betrokken waren. De politie viseert vooral de groep 'Elite Antwerp', die zelfs trainingen organiseerde in een thaiboksclub. Die is gisteren door de onderzoeksrechter verzegeld. Leider Dennis T. werd al in 2008 veroordeeld voor supportersgeweld en zit nu weer in de cel, net als zijn vriend Stijn V. en fotograaf Sebastian S.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN