Gerecht benut DNA-gegevens onvoldoende Privacy te fel beschermd 04 december 2018

00u00 0

De DNA-gegevens die politie en gerecht verzameld hebben, worden onvoldoende benut. Dat blijkt uit een onderzoek van de UGent, de VUB en het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC). "Het probleem ligt bij de focus van de huidige wetgeving op de bescherming van de privésfeer van de verdachten en betrokkenen", zegt criminoloog Bertrand Renard van het NICC. Die dateert uit 1999, maar er zijn nog nooit aanpassingen geweest die het werk van de politie en de magistratuur makkelijker maken. "De sporen van een slachtoffer belanden bijvoorbeeld mee in de databank van onbekende daders omdat er geen apart systeem voor hen voorzien is. Bovendien zitten er veel ruis en vertraging op de uitwisseling van gegevens tussen de DNA-databank die het NICC moet beheren en de databanken die de politie bijhoudt. Zo moet elke uitwisseling nog op papier aangevraagd worden door een speurder aan de bevoegde magistraat. Als die niet aankomt of blijft liggen, zit je met maanden tijdverlies." (KSN)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN