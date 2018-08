Gérard Depardieu beschuldigd van verkrachting 31 augustus 2018

Gérard Depardieu wordt beschuldigd van verkrachting. De 69-jarige Franse acteur zou eerder deze maand een jonge actrice en danseres tweemaal misbruikt hebben in zijn woning in Parijs. De vrouw, een bekende van de acteur, zocht hem op omdat hij hulp bij haar carrière had beloofd. Begin deze week stapte ze naar de politie. Justitie onderzoekt de beschuldigingen. Volgens de advocaat van Depardieu is het verhaal onjuist. "Hij ontkent elke geweldpleging."

HLN