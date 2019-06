Exclusief voor abonnees Geraerts assistent, Daerden out? 04 juni 2019

'Un copain'. Felice Mazzu wil er graag 'een vriend' bij in zijn technische staf in Genk. Dat moet Karel Geraerts worden. Geraerts speelde twee seizoenen onder Mazzu bij Charleroi én heeft ook een verleden bij Racing Genk, waar hij twee seizoenen in de jeugd voetbalde. De komende dagen zit hij samen met Racing Genk. "Er is op dit moment nog niets beslist", zei De Condé over de verdere invulling van de trainersstaf. "Wanneer wij op 24 juni hervatten, willen wij dat Felice over een zo sterk mogelijke technische staf beschikt." Mogelijk betekent de komst van Geraerts het einde van de samenwerking met huidig assistent Jos Daerden. (KDZ)