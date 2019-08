Exclusief voor abonnees Geradicaliseerde tiener bezit 25 vuurwapens 16 augustus 2019

Een geradicaliseerde tiener uit het Amerikaanse Boardman, Ohio, die op het internet opriep om agenten te vermoorden en abortuscentra aan te vallen, is thuis opgepakt. Op het internetforum iFunny, waar hij 4.400 volgers had, schreef de 18-jarige onder het pseudoniem 'ArmyOfChrist' berichten waarin hij massamoorden goedpraatte. Bij een huiszoeking vond de politie vijftien aanvalswapens, tien halfautomatische pistolen, tienduizend kogels en camouflagekledij. De verdachte zegt dat het allemaal maar om te lachen was. (EV)