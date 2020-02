Exclusief voor abonnees Geraakt Gent alsnog in top vier? 08 februari 2020

Roeselare heeft zijn slotmatch van de eerste competitieronde al afgewerkt en na de 3-0-zege tegen rode lantaarn Borgworm de leiderspositie opnieuw ingenomen. Aalst kan die koppositie weer claimen als het vanavond wint in Achel. De tweede competitieronde - Qualification Round - brengt vanaf zaterdag 22 februari 8 tegen 1, 7 tegen 2, 6 tegen 3 en 5 tegen 4 in een 'best of 3'. Heen- en terugmatchen met een mogelijk derde beslissend duel. De vier winnaars gaan naar de Champions Final Four (iedereen tegen iedereen, heen en terug), waarna de nummers 1 en 2 de titelfinales spelen. De vier verliezers van de Qualification Round gaan naar de Challenge Final Four met nog een Europees ticket als inzet. (BrV)