Exclusief voor abonnees Geraakt de noodbegroting vandaag toch gestemd? 31 oktober 2019

00u00 0

Geen herfstvakantie voor de Kamerleden: vandaag moeten ze over de noodbegroting voor november en december stemmen. Dat had vorige week moeten gebeuren, maar onverwacht keurde een wisselmeerderheid van socialisten, groenen en Vlaams Belang een amendement van de PVDA goed. Dat voorziet in 67 miljoen euro extra voor de aanwerving van zorgpersoneel. Door dat amendement kon de Kamer de voorlopige twaalfden van de laatste twee maanden van het jaar niet goedkeuren. Dat moest voor 1 november gebeuren, anders zou de overheid een aantal betalingen niet kunnen uitvoeren. Het PVDA-amendement mag dan al goedgekeurd zijn, meer dan een politiek spel lijkt het niet te worden. De uitvoering zal immers dode letter blijven, meent de nieuwe begrotingsminister David Clarinval (MR). "Dit amendement richt een fonds op zonder wettelijke basis en zonder inkomsten te voorzien om het te voeden. En wat meer is: aan wie moeten we die middelen storten?" Bovendien moet minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) een koninklijk besluit opstellen om het amendement om te zetten in de praktijk. "Maar dat KB ligt niet op tafel", aldus fractieleider Egbert Lachaert (Open Vld). (SSL)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu