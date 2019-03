Gepoch op Facebook kan jonge dealers 1 miljoen euro kosten 19 maart 2019

00u00 0

Drie jonge dealers uit Kortrijk en Waregem riskeren tot 40 maanden cel én de verbeurdverklaring van liefst 1 miljoen euro. De drie prille twintigers verkochten kilo's coke in het Kortrijkse en pakten daar graag mee uit. Foto's waarop ze met drugs, champagne of pakken geld poseerden, vakantiekiekjes uit Dubai, pochberichtjes met een gehuurde Rolls-Royce of Maserati, merkkledij... Het passeerde allemaal op Snapchat, Instagram en Facebook. In juli vorig jaar was hun sprookje uit en werden ze aangehouden. Volgens de advocaten van de verdachten is het geld dat het gerecht verbeurdverklaard wil zien "er niet meer". (LSI)