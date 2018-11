Gepeste Aïsha dolgelukkig met verrassingsfeest JHM

12 november 2018

05u20 0 De Krant Na de oproep van mama Nathalie om haar jarenlang gepeste dochter Aïsha zoveel mogelijk verjaardagkaartjes te sturen, kreeg het meisje gisteren ook een spetterend feest voor haar tiende verjaardag. Aïsha kreeg het vier jaar lang zwaar te verduren op haar vroegere school. Sinds kort zit ze op een nieuwe school, waar ze stapje voor stapje opnieuw zichzelf kan zijn.

Nadat haar mama het verhaal in deze krant deed, werden ze overstelpt met verjaardagkaartjes. Dit weekend waren dat er al meer dan 160. Waarschijnlijk zal het aantal nog verdubbelen, want Aïsha is pas volgend weekend jarig. Gisteren kreeg ze alvast een groot feest én tientallen extra kaartjes en cadeautjes. Er werd ook een event aan gekoppeld met tuningwagens tégen pesten en er werden volop Rode Neuzen verkocht.

"Het feest was voor mij een grote verrassing", glundert Aïsha. "Ik ben blij dat hier zoveel mensen samen zijn, alleen voor mij. Dat ben ik echt niet gewoon." Met het verrassingsfeest willen haar ouders een signaal uitsturen dat geen enkel kind, waar dan ook of om gelijk welke reden, gepest mag worden. "Gelukkig gaat het nu wat beter met mij", zegt Aïsha.