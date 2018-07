Gepersonaliseerde voetbaltruitjes van ruim 100 jeugdspelers gestolen 16 juli 2018

Bizarre diefstal in de kantine van voetbalploeg SK Nieuwkerke, in het West-Vlaamse Heuvelland. Onbekenden gingen daar aan de haal met de gloednieuwe uitrusting van zeven jeugdploegen. In totaal gaat het om ruim honderd pakketten met een trainingspak, een T-shirt, kousen en telkens een gepersonaliseerd en dus uniek truitje. De daders pikten ook chocolade, wat snoep en enkele flessen sterkedrank. Het is al de vierde keer dat de kantine ongewenst bezoek krijgt. Het bestuur investeerde nu snel in extra beveiliging en denkt eraan een alarmsysteem te installeren. De voorzitter van de club lanceerde intussen een oproep op Facebook. Daarin vraagt hij de daders om de kledij terug te brengen. (VHS/DBEW)

