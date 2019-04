Exclusief voor abonnees Gepensioneerde wiskundeleraar gruwelijk vermoord in Thailand 18 april 2019

Een Belg van 66 is op een gruwelijke manier vermoord in Thailand. De politie vond Guy Verbruggen uit Aarschot halfnaakt in zijn slaapkamer en omschrijft het tafereel dat ze daar aantroffen als "pure horror". Het lichaam van de man vertoonde sporen van zware mishandeling en zijn oog was met extreem geweld uit de oogkas verwijderd. Een ex-monnik die bij het slachtoffer inwoonde om te koken voor het gezin, is aangehouden. Ook de Thaise vrouw van het slachtoffer is verdacht. Guy Verbruggen was een graag geziene wiskundeleraar die na zijn pensioen naar Thailand verhuisde voor de liefde. "We zijn terechtgekomen in een horrorfilm", zegt zijn familie in ons land. "Zijn laatste momenten moeten verschrikkelijk geweest zijn." (IBO)

