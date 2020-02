Exclusief voor abonnees Gepensioneerde wint 5 miljoen euro met Lotto 04 februari 2020

Een gepensioneerde Oost-Vlaming heeft 5 miljoen euro gewonnen door 4, 9, 20, 32, 44 en 45 aan te kruisen op zijn Lotto-biljet. De Lotto-miljonair wenst anoniem te blijven. Hij won bij de trekking van 14 december, maar het nieuws werd nu pas bekendgemaakt. "Hij kruiste als enige 6 juiste cijfers aan en krijgt daardoor exact 5.000.001,25 euro van ons", zegt de Nationale Loterij. "De man in kwestie is een trouwe speler, die al jarenlang dezelfde cijfers aankruist. Wat hij met het geld gaat doen, wist hij nog niet. Hij was nogal overdonderd."

Het winnende biljet werd gevalideerd bij Marc Van der Cruyssen in Oostakker, op de hoek van de Groenstraat en de Goedlevenstraat. Hij heeft geen idee wie de grote winnaar is, maar het is niet de eerste keer dat in zijn winkel een groot bedrag wordt gewonnen. "Het is al de 9de grote winnaar sinds ik hier in 1991 de deuren opende. Geluk schuilt in een klein hoekje. En kijk eens waar mijn zaak gelegen is? Op een hoekje."

