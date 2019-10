Exclusief voor abonnees Gepensioneerde juwelier (90) thuis doodgestoken 08 oktober 2019

Brusselse speurders onderzoeken de moord op een gepensioneerde juwelier (90). Een neef vond het slachtoffer zondagavond dood terug in zijn huis in Anderlecht. Daniel Vander Meuter had verschillende messteken gekregen. Het motief is volgens het Brussels parket nog onduidelijk. "We weten niet of er spullen gestolen zijn uit het huis", zegt woordvoerder Denis Goeman. Er zouden geen aanwijzingen zijn dat de woning werd doorzocht. Toch is een roofmoord of uit de hand gelopen inbraak niet uitgesloten. "We onderzoeken alle pistes", aldus Goeman. Speurders vonden het moordwapen in het huis en namen het in beslag voor verder onderzoek. Buren uit de Homerusstraat, een straat vol sociale woningen, begrijpen niet waarom iemand de vriendelijke Daniel iets zou willen aandoen. "Een dief die juwelen zocht? Dat lijkt me raar. Hij had allang geen zaak meer en leefde bescheiden. Af en toe herstelde hij nog eens een juweel voor vrienden, maar veel sieraden had hij niet meer in huis", zegt een vriendin. (SRB/BJM/SVHM)

