Exclusief voor abonnees Gepensioneerde artsen opgeroepen als "medische reserve" 09 maart 2020

Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) wil een "reserve van medisch personeel" aanleggen, op wie een beroep gedaan kan worden als er nood is aan versterking. Hij vraagt kandidaten om te mailen naar het Agentschap Zorg & Gezondheid (zorgengezondheid@vlaanderen.be). De oproep is vooral gericht aan (gepensioneerde) dokters met een achtergrond als huisarts of als arts in de publieke gezondheidszorg. Ze zouden niet ingezet worden in de klinische praktijk, maar wel kunnen helpen bij de administratieve ondersteuning of door telefoontjes van zorgverleners te beantwoorden.