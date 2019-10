Exclusief voor abonnees Gepast antwoord na prikkel Albert Hermans 2de 14 oktober 2019

00u00 0

"Ik vind dat Quinten Hermans wat blijft hangen. Hij moet nu eindelijk eens kunnen scoren. En een stap vooruit zetten." Stevige prikkel was dat van huisanalist Niels Albert in zijn weekendinterview in deze krant. Hermans, tweede na een mooi duel met Iserbyt, kon het wel plaatsen. "Niels heeft makkelijk praten, vanuit zijn zetel. (lacht) Hij weet niet hoe hard Iserbyt, Sweeck en Vanthourenhout de voorbije weken reden. Dit is cross op het allerhoogste niveau. Een niveau waarop het nog moeilijk stapjes zetten is. Ik moet het zelf gaan zoeken in kleine dingen. Maar ik kan ook geen tien procent meer verbeteren. Uiteindelijk heb ik nog maar twee echte crosstrainingen achter de rug deze winter. Dan zijn vier podiumplaatsen op zeven races geen slechte cijfers." De transfer naar Wanty-Gobert (vanaf 1 januari) kan helpen in zijn ontwikkelingsproces, meent Hermans. "Ik zal niet meteen méér wegkoersen rijden komende zomer. Maar wel op een hoger niveau dan pakweg de Baloise Belgium Tour, ZLM Toer of Ronde van Wallonië. Dat kan mijn lichaam andere impulsen geven." (JDK)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen