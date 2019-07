Exclusief voor abonnees Georgische flank voor Essevee 03 juli 2019

Een herexamen voor Luka Zarandia (23) in België. De Georgische flankaanvaller kon tussen 2014 en 2016 als youngster nooit doorbreken bij Racing Genk, maar krijgt nu een nieuwe kans van Zulte Waregem. Zarandia komt over van het Poolse Arka Gdynia, waarmee hij in 2017 de beker won. Zijn cijfers vorig seizoen: vijf goals en zes assists in dertig competitieduels. De winger tekende een contract voor drie jaar met optie. (VDVJ)